Владельцам Пушкинских карт до 28 декабря нужно подать заявление на перевыпуск карты

С 1 января банком-оператором программы "Пушкинская карта" будет ВТБ. Чтобы карта продолжила работать в 2026 году, её владельцам нужно подать заявление на перевыпуск до 28 декабря. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Культура". Ранее выпущенная карта Почта Банка будет работать до 31 декабря 2025 года, сообщает Минкультуры РФ.

"Дети с удовольствием посещают культурные мероприятия по этой программе. Интерес высок. Количество проданных билетов ежедневно растет. С начала старта программы "Пушкинская карта" по всей стране продано более 98 млн билетов на сумму более 48,3 млрд рублей", – отметила министр культуры России Ольга Любимова.