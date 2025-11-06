Тюменская область готовится к форуму "Малая родина - сила России"

Всероссийский муниципальный форум состоится 20-21 ноября 2025 года в главном корпусе Тюменского государственного университета. Тема регионального дня "Урбанистика и архитектура: создавая будущее". Накануне состоялось рабочее совещание по обсуждению организационных вопросов с участием Главного управления строительства Тюменской области.

Начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев:

Основные темы форума - это комфортная городская среда, развитие благоустройства, архитектурные и дизайнерские решения. Будем обмениваться региональными, муниципальными практиками, поделимся своим опытом.

Ожидается несколько сотен участников. В том числе около двухсот глав муниципальных образований из разных регионов РФ. Специалисты ГУС Тюменской области проведут для гостей экскурсии по современным общественным пространствам и жилым комплексам.

Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" - ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития. Подробнее на официальном сайте форума.