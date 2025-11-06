Более 400 машин и 600 рабочих задействованы в Тюмени на уборке снега

В Тюмени с 5 ноября продолжает идти снег, все дорожные службы задействованы на его уборке. Вчера в Тюмени выпало 4 мм осадков, а с городских улиц было вывезено порядка 600 кубометров снега. Снегопад продолжается.

По данным администрации города, сегодня в дневную смену на борьбу со снегопадом вышло 409 единиц спецтехники и 615 рабочих. Главная задача дорожников – не допустить образования наледи на всех объектах, а для этого организовано механизированное прометание проезжей части и тротуаров. Другое дело – мосты, путепроводы и транспортные развязки. Здесь для предотвращения скользкости и для обеспечения безопасности дорожного движения используются противогололедные материалы – галит или "Бионорд".

Техника работает одновременно во всех частях Тюмени.

На весь город разработаны маршрутные карты, в которых прописаны участки улиц для прохождения звеньев машин. Например, на проезжей части проходит от 5 до 7 единиц КДМ, на тротуарах – от 1 до 3 тракторов. Технический надзор за качеством выполненных работ в круглосуточном режиме осуществляют специалисты МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени".

Работа по наведению порядка на улицах организована круглосуточно, при этом количество уборочных машин на дневной и ночной период планируется отдельно, в зависимости от погодных условий, интенсивности движения и целого ряда других факторов.