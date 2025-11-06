Рабочие профессии – драйвер экономического развития региона

11 ноября под патронажем ТРО ООО "Деловая Россия" в Тюмени пройдет XIII бизнес-форум “День знаний для предпринимателей”.

Технологические изменения и автоматизация оказывают значительное влияние на рынок труда в сфере рабочих профессий. По данным Всемирного экономического форума, к 2030 году в России может быть автоматизировано около 20% рабочих мест в промышленности. В Тюменской области внедрение инновационных технологий, особенно в добывающей отрасли, изменило структуру спроса на рабочую силу: снизилась потребность в низкоквалифицированных кадрах, но возрос спрос на специалистов, умеющих работать с современным оборудованием. Это требует адаптации системы подготовки кадров к новым условиям труда.

Форум "День знаний для предпринимателей. HR tech: команды и рабочие профессии в новом времени", который пройдет в Тюмени 11 ноября, как раз и нацелен на том, чтобы предприниматели, представителей власти, общественных организаций и учебных заведений обсудили архитектуру современного рынка труда и совместными усилиями нашли решения для формирования престижа рабочих специальностей.

Генеральным партнером форума в этом году является сеть химчисток "Русские сезоны" и это не удивительно. Решая кадровую проблему для индустрии чистоты, компания подготовила и презентовала Департаменту труда и занятости населения Тюменской области "Концепцию популяризации рабочих специальностей".

Цель концепции – возрождение престижа рабочих специальностей, сглаживание негативных стереотипов, которые мешают воспринимать рабочие специальности как перспективный карьерный трек. Задачи концепции – выстроить взаимодействие между учебными заведениями, предприятиями, представителями бизнеса и власти, для выработки мер по подготовке нужных отраслям кадров.

"Изначально, при разработке концепции и проведении социологического исследования, мы искали ответы в первую очередь для себя, для своей отрасли, как привлечь и сохранить кадры, чем, кроме высокой заработной платы, мотивировать сотрудников. Полученные ответы, как нам кажется, могут быть применены и для других компаний. Потому что выяснилось, что для того чтобы привлечь специалистов, нужно рассказывать о том, что в них нуждаются, обозначать четкие карьерные перспективы, давать ощущение уверенности в завтрашнем дне. Только так можно превратить рабочие профессии в драйвер экономического развития региона" – пояснила генеральный директор "Русских сезонов" Анна Бахарева.

Тема престижа рабочих специальностей станет ключевой на одном из круглых столов форума, но кроме того, она пройдет красной нитью через весь форум.

Форум "День знаний для предпринимателей" — ежегодная площадка для обмена опытом, внедрения современных HR-технологий и развития предпринимательских сообществ региона. Форум проходит с 2012 года и в этот раз он станет пространством для открытого разговора о будущем человеческого капитала — от рабочих профессий до лидеров компаний. Цель форума — выработка решений, которые помогут бизнесу выстроить эффективные команды, укрепить партнерство с системой образования и подготовить специалистов для новой экономики.

Завершит форум мастер-класс для предпринимателей: "Деловой протокол. Искусство точности и уважения", где Анна Романова (Ильина) — эксперт в области протокола на высшем уровне, приглашенный профессор Дипломатической академии МИД России, поделится практическими знаниями и опытом, раскрывает механику подготовки мероприятий. Мастер-класс будет полезен тем, кто рассматривает протокольные мероприятия как инструмент для выстраивания коммуникаций в GR, кому важно знать, как вести себя на них, для всех, кто организует деловые, официальные или международные события.

Организаторы: ТРО ООО "Деловая Россия", правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство Тюменской области, Тюменское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России", компания Vasileva project.

Генеральным партнером форума выступила Сеть химчисток "Русские сезоны", стратегический партнер - Строительная компания "Армада". Сайт форума: знаниядлядела.рф