Тюменскую молочную продукцию высоко оценили на выставке "Агропром Урал"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Около 300 компаний из 35 регионов России и зарубежья собрала XIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа, которая проходила 29–31 октября в Екатеринбурге. Тюменская область была достойно представлена и завоевала высокие награды, в числе победителей – компания "Золотые луга".

Форум "Агропром Урал" был посвящён всей цепочке АПК – от сырья и технологий до готовой продукции. По данным организаторов, экспозицию и деловую программу посетили свыше 5 тысяч человек, из них более 4 тысяч – профильные специалисты и руководители агропредприятий. В деловой повестке выступили более ста экспертов-практиков.

Участников приветствовали заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, полномочный представитель Президента РФ Артём Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В мероприятии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. "Тюменский агропромышленный комплекс уже много лет полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона. Растёт экспорт. Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики региона. Гордимся достижениями тюменских аграриев", – прокомментировал глава региона.

Артём Жога также поделился впечатлениями по итогам посещения стендов: "Глядя на всё разнообразие продукции на выставке, я испытал гордость за Уральский федеральный округ и особенно за людей, которые вовлечены в процесс. В отрасли трудится свыше 110 тысяч работников, их труд заслуживает уважения. Проверил сегодня на себе: продукция наших аграриев – качественная, вкусная и полезная".

Тюменская область представила обширную экспозицию – 37 компаний и предпринимателей в сфере растениеводства, животноводства, переработки, пищевого производства, науки и технологий. По итогам дегустационного конкурса "Лучший продукт–2025" тюменские производители завоевали 41 медаль, в том числе 34 золотые. Отдельные научные коллективы региона получили награды за инновации и разработки в АПК.

АО "Золотые луга" представило линейку кисломолочной продукции и все три дня проводило открытую дегустацию. Посетителям предложили попробовать ацидофилин "Живи Здорово" и его версию с сахаром, кисломолочный напиток "наринэ", питьевые йогурты в ПЭТ-упаковке, а также ряженку с гранолой. По отзывам гостей стенда, именно ряженка с гранолой стала фаворитом дегустаций: её отмечали за баланс вкуса и удобство потребления "на ходу".

Компания параллельно участвовала в конкурсе качества выставки – обе заявленные позиции, ацидофилин "Живи Здорово" и йогурт "Печёное яблоко с корицей" из десертной коллекции питьевых йогуртов, получили золотые медали.

"Отраслевые выставки – это честная проверка качества и запросов рынка. Живая обратная связь от покупателей и профессионального сообщества, независимая экспертиза на конкурсе, новые контакты – всё это помогает нам совершенствовать продукты и процессы. Мы благодарны организаторам и коллегам за содержательную площадку, а посетителям – за высокий интерес к тюменской продукции", – отметила директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

"Агропром Урал" традиционно объединяет производителей Урала и Западной Сибири, демонстрируя полный путь "от поля до прилавка". В 2025 году на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" работали региональные стенды всех шести субъектов УрФО, экспонировались технологии для растениеводства и животноводства, решения для хранения и переработки, а также широкая линейка готовых продуктов. Выставка стала местом деловых встреч для компаний России и партнёров из Беларуси, Казахстана и Китая, подтвердив статус ключевой отраслевой площадки округа.