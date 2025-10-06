Бизнес-Фест в Тюмени: советы от топовых экспертов и главные тренды отрасли 

Сбер приглашает предпринимателей на масштабный Бизнес-Фест в Тюмени. Событие состоится 9 октября на площадке Маршал Гранд Холла. На мероприятии выступят топовые эксперты, которые поделятся трендами в отрасли и дадут советы по ведению бизнеса. Также у гостей будет возможность расширить профессиональные контакты. Участие бесплатное, но количество мест ограничено: нужно зарегистрироваться на сайте Бизнес-Феста.
Спикеры расскажут, как работает эмоциональное гостеприимство, как выйти на новый уровень взаимодействия в бизнесе, как вызвать доверие в эпоху информационного шума и построить компанию на миллион клиентов.
Среди тех, кто выйдет на сцену:
Игорь Стоянов — основатель сети салонов красоты "Персона";
Максим Ганисевский — основатель бренда одежды ZNWR;
Кира Долгова — основатель клиник LaserLove;
Анна Ендриховская — профессиональный отельер, создатель консалтинга HospitalityMakers;
Дмитрий Кибкало — основатель магазинов "Мосигра";
Сергей Рязанский — Герой Российской Федерации, первый учёный-командир космического корабля.
В программе фуршет, музыкальный сюрприз и автограф-сессия с космонавтом Сергеем Рязанским.
Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Когда мы работаем над наполнением Бизнес-Феста, нам важно выйти за рамки формального мероприятия и создать пространство для диалога. При подготовке события учитываем, что время для предпринимателя — самый ценный ресурс. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждое выступление, каждое взаимодействие приносило максимальную практическую пользу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru