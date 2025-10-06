Бизнес-Фест в Тюмени: советы от топовых экспертов и главные тренды отрасли 

16:00 06 октября 2025
Сбер приглашает предпринимателей на масштабный Бизнес-Фест в Тюмени. Событие состоится 9 октября на площадке Маршал Гранд Холла. На мероприятии выступят топовые эксперты, которые поделятся трендами в отрасли и дадут советы по ведению бизнеса. Также у гостей будет возможность расширить профессиональные контакты. Участие бесплатное, но количество мест ограничено: нужно зарегистрироваться на сайте Бизнес-Феста. 

Спикеры расскажут, как работает эмоциональное гостеприимство, как выйти на новый уровень взаимодействия в бизнесе, как вызвать доверие в эпоху информационного шума и построить компанию на миллион клиентов.

Среди тех, кто выйдет на сцену: 

Игорь Стоянов —  основатель сети салонов красоты "Персона";

Максим Ганисевский — основатель бренда одежды ZNWR;

Кира Долгова — основатель клиник LaserLove;

Анна Ендриховская — профессиональный отельер, создатель консалтинга HospitalityMakers;

Дмитрий Кибкало — основатель магазинов "Мосигра";

Сергей Рязанский — Герой Российской Федерации, первый учёный-командир космического корабля.

В программе фуршет, музыкальный сюрприз и автограф-сессия с космонавтом Сергеем Рязанским. 

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Когда мы работаем над наполнением Бизнес-Феста, нам важно выйти за рамки формального мероприятия и создать пространство для диалога. При подготовке события учитываем, что время для предпринимателя — самый ценный ресурс. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждое выступление, каждое взаимодействие приносило максимальную практическую пользу. 

 

 

