Бизнес-Фест в Тюмени: советы от топовых экспертов и главные тренды отрасли

Сбер приглашает предпринимателей на масштабный Бизнес-Фест в Тюмени. Событие состоится 9 октября на площадке Маршал Гранд Холла. На мероприятии выступят топовые эксперты, которые поделятся трендами в отрасли и дадут советы по ведению бизнеса. Также у гостей будет возможность расширить профессиональные контакты. Участие бесплатное, но количество мест ограничено: нужно зарегистрироваться на сайте Бизнес-Феста.

Спикеры расскажут, как работает эмоциональное гостеприимство, как выйти на новый уровень взаимодействия в бизнесе, как вызвать доверие в эпоху информационного шума и построить компанию на миллион клиентов.

Среди тех, кто выйдет на сцену:

Игорь Стоянов — основатель сети салонов красоты "Персона";

Максим Ганисевский — основатель бренда одежды ZNWR;

Кира Долгова — основатель клиник LaserLove;

Анна Ендриховская — профессиональный отельер, создатель консалтинга HospitalityMakers;

Дмитрий Кибкало — основатель магазинов "Мосигра";

Сергей Рязанский — Герой Российской Федерации, первый учёный-командир космического корабля.

В программе фуршет, музыкальный сюрприз и автограф-сессия с космонавтом Сергеем Рязанским.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: