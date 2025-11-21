Ханты-Мансийск сохранит статус столицы округа, заявил губернатор Кухарук

Сургут по численности первый город в Югре и второй в большой Тюменской области, однако статус столицы Ханты-Мансийского автономного округа ему не нужен, уверен губернатор округа Руслан Кухарук.

"Перенос столицы Югры из Ханты-Мансийска в Сургут - у нас такой задачи нет, не предвидится. ... Отвечу на те вопросы, которые так или иначе где-то встречаются и раньше обсуждались, относительно конкуренции Ханты-Мансийска и Сургута. Моя принципиальная позиция, и об этом знают главы, и об этом знают те, кто работает в региональной правительстве, и я эту позицию очередной раз транслирую. Конкуренции быть не должно за то, кто должен стать столицей. Конкурируйте за комфортную городскую среду, создавайте условия, которые позволят людям выбирать, в этом или в другом муниципалитете они бы хотели жить и создавать семьи. Вот это хорошая конкуренция. А конкурировать за звание столицы не надо", - подчеркнул Кухарук.

Сургут является деловым, научным, производственным центром. Только по статистическим данным в нем проживает 435 тысяч человек, отсутствие статуса столицы не мешает Сургуту быть и образовательным, и научным, и производственным центром. Задача властей регионального и муниципального уровня - восстановление дорожной инфраструктуры, социальной инфраструктуры в городе и повышенное внимание городу.