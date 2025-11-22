В 2026 году будет действовать новый порядок проведения мед. психиатрического освидетельствования

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый порядок проведения медицинского психиатрического освидетельствования. Приказ от 2 июля 2025 года "О внесении изменений в приложения №1 и №2 Порядка проведения медицинского психиатрического освидетельствования от 20 мая 2022 года" утвердил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Освидетельствование проводится для определения, страдает ли человек психиатрическим расстройством, нуждается ли в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи.

О том, как нововведение отразится на жизни россиян, в том числе тюменцев, изданию "Тюменская область сегодня" рассказала начальник амбулаторно-поликлинической службы Областной клинической психиатрической больницы Марина Степанова. По ее словам, новоиспеченные сотрудники будут проходить тот же процесс, что и ранее: при трудоустройстве на определенные специальности, предусмотренные трудовым законодательством, будет обязательно психиатрическое освидетельствование.

– В дальнейшем, при прохождении медицинского осмотра, который проводится раз в год, при выявлении у гражданина признаков психических расстройств, он будет направляться на психиатрическое освидетельствование. Его будет проводить комиссия врачей-психиатров медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения, оказывающей психиатрическую помощь, по месту жительства или по месту пребывания, – рассказала Марина Степанова.

Таким образом, за работодателем закрепят обязанность направлять сотрудников на освидетельствование при выявлении признаков расстройств. При этом подобная процедура касается только тех профессий, которые изначально включены в специальный перечень, связанный с повышенной опасностью, например, водители, педагоги, работники, связанные с эксплуатацией транспорта, оборотом оружия, аварийно-спасательными работами и другие, - сообщает Тюменская область сегодня.