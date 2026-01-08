Уват вошел в десятку малых городов России по проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0"

Уват вошел в топ-10 малых городов России по проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0". При учете показателей было учтено активное голосование жителей за установку мобильной связи 4G\LTE и высокоскоростного интернета, сообщил глава Уватского округа Вячеслав Елизаров, - сообщает Тюменская линия.

"Уват стал одним из лауреатов конкурса Минцифры РФ по программе "Устранение цифрового неравенства РФ 2.0". Это как раз установка высокоскоростного интернета и связи 4G. Они стали доступны благодаря участию жителей округа в всероссийском голосовании", - уточнил глава.