Уват вошел в десятку малых городов России по проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0"

14:49 08 января 2026
Уват вошел в топ-10 малых городов России по проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0". При учете показателей было учтено активное голосование жителей за установку мобильной связи 4G\LTE и высокоскоростного интернета, сообщил глава Уватского округа Вячеслав Елизаров, - сообщает Тюменская линия.

"Уват стал одним из лауреатов конкурса Минцифры РФ по программе "Устранение цифрового неравенства РФ 2.0". Это как раз установка высокоскоростного интернета и связи 4G. Они стали доступны благодаря участию жителей округа в всероссийском голосовании", - уточнил глава.

