Экономический и туристический потенциал Тюменского округа продолжает расти

За 2025 год в Тюменском муниципальном округе практически в два раза вырос объем инвестиций в основной капитал, а оборот организаций – на 460 млн рублей.

Инвестиционная команда Тюменского округа держит высокую планку в реализации инвестиционных проектов. В минувшем году на территории муниципалитета реализовано 24 инвестпроекта: объем инвестиций составил порядка 7,7 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест перевалило за тысячу. Самые крупные из них – строительство складского комплекса компании "Ozon" в селе Успенка, ввод в эксплуатацию производственных и складских помещений для производства медицинских изделий ООО "МИМ" в селе Мальково.

Индустриальные парки, находящиеся на территории округа, формируют новый уровень промышленного цикла. В минувшем году стартовало освоение резидентами индустриального парка "Московский". На сегодня определены четыре участника кластера, один из них – компания "Wildberries".

Привлечение потенциальных инвесторов – одна из приоритетных задач администрации округа. Значимого результата добился муниципалитет и в сфере туризма: впервые туристический поток превысил 700 тыс. гостей. Всего в Тюменском округе в реестре объектов туризма находится 155 организаций: базы отдыха и кемпинги, музеи, объекты промышленного туризма и, конечно, термальные источники, - сообщили в пресс-службе главы Тюменского муниципального округа.