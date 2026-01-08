Спорт выходит на первый план в жизни тюменских ветеранов СВО

В Тюменской области для героев создают доступные условия для тренировок. Плавание, единоборства, волейбол сидя доступны бойцам СВО и их семьям.

В числе значимых инициатив Бойцы вместе с родными могут посещать бесплатные занятия в рамках проекта для реабилитации и социальной адаптации. Дорожную карту к нему разработали региональный департамент физкультуры и спорта и тюменский филиал фонда "Защитники Отечества".

– В разработке нашего проекта участвовал и Герой России Рустам Сайфуллин, чтобы наполнение его было максимально насыщенным и рабочим, – рассказал Евгений Хромин, директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области.

Разработать проект для героев спецоперации помог многолетний опыт. С 2016 года в Тюменской области реализуется инициатива "Спорт доступен каждому". В фитнес-центрах бесплатно могут заниматься пенсионеры и дети льготных категорий. Программа даже входит в число значимых проектов Агентства стратегических инициатив.

– Мы в каждом виде спорта стремимся закрепить институт сопровождения. Пример такого шефства – волейбольный клуб "Тюмень" и наша сборная по волейболу сидя. Попросили игроков приглашать героев на матчи, чтобы они могли поболеть, проникнуться атмосферой. И чтобы волейболисты тоже включались в процесс: попробовали вариант игры сидя, участвовали в мастер-классах. Это повлияет и на мотивацию, и на повышение уровня спортивного мастерства героев спецоперации, – подчеркнул Евгений Владимирович.

Регулярно с участниками СВО и их родными встречается Виктор Квасов, кавалер трех орденов Мужества, финалист программы "Время героев", заместитель директора департамента молодежной политики Тюменской области. В апреле 2025 года Виктор Александрович принимал участие в мастер-классе по следж-хоккею. С таким видом спорта тюменцев познакомила команда адаптивного хоккейного клуба "Уральские волки" из Екатеринбурга. Наши герои увлеклись игрой с шайбой и уже готовы к соревнованиям.

Бойцы могут заниматься следж-хоккеем на льду катка "Рубиновец": площадка там подходит и для адаптивного спорта. Еще одна такая локация появится на территории спортшколы "Водник", - сообщает Тюменская область сегодня.