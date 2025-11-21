Опыт Тюменской области по концессии с Водоканалом можно масштабировать, считают в Минстрое РФ

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько посетил крупнейшие в регионе Метелевские водоочистные сооружения, реконструкция которых с 2018 года ведется по концессионному соглашению между правительством Тюменской области, администраций Тюмени и компанией "Тюмень Водоканал".

За это время специалисты внедрили автоматизированную подачу реагентов, для тонкой настройки очистки воды; добавили новые технологии углевания, подщелачивания, деманганации воды, чтобы сохранять качество при сезонных изменениях реки; построили дополнительный резервуар чистой воды на 8 000 м³, который позволил сохранять равномерную подачу воды в город; модернизировали насосную станцию. Завершается реконструкция смесителей и отстойников.

Алексей Ересько:

В Тюмени удачный опыт реализации концессионного соглашения. Концессионер, эффективно взаимодействуя с городскими и областными властями, проводит модернизацию всего оборудования, поддерживает нормальное качество сетей и даже развивает их для подключения новых абонентов. Установлено достаточно современное оборудование. И это действительно хороший опыт, который наверняка можно транслировать на многие субъекты Российской Федерации.

Замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов рассказал, что строится и реконструируется колоссальное количество объектов. "Мы не ставим простых задач – все проекты сложные. Сейчас Тюменская агломерация подключается к городской системе. В ближайшее время водоканал приступит к работе в еще 16 муниципальных образованиях региона", - отметил Перевалов.