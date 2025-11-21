В Тюмени проводится масштабная работа по гражданско-патриотическому воспитанию населения

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию и мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти в Тюмени, важны для не только для детей, молодежи, но и для взрослого населения города, доклад по данной теме депутаты Тюменской городской думы заслушали на очередном заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Ирина Долгачева сообщила, что в данном направлении ведется большая работа на разных уровнях. Так, с сентября прошлого года в школах введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Программа предусматривает тактическую, строевую и огневую подготовку, обучение обращению с оружием и тактическую медицину. Кроме того, деятельность по патриотическому воспитанию проводят организации допобразования. На базе учебно-методического центра "Авангард" состоялись пятидневные сборы по основам военной службы. В них приняли участие 2844 обучающихся десятых классов и колледжей. В городе функционируют кадетские классы и классы МЧС, СК, клуб юных летчиков, специализированные группы добровольной подготовки к военной службе при взаимодействии с ветеранскими организациями.

В Тюмени 2,2 тысячи юнармейцев, они организуют выставки вооружения на общегородских событиях, задействованы во всех мероприятиях патриотической направленности, активно участвуют в акциях в поддержку участников СВО и их семей. Самое большое объединение детей и молодежи - "Движение первых". В Тюмени в рядах движения более 69 тысяч человек, мероприятия патриотической направленности — одно из важнейших направлений в работе с ними.

Депутат Сергей Пыхалов отметил, что гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, в том числе на подвигах народа, должно стать приоритетом в образовании и культуре Тюмени, обязанность старших поколений - передать это наследие молодежи. Александр Сукаченко считает, что через воспитание детей и молодежи можно повысить патриотический настрой их родителей. В целом, по его мнению молодежь патриотична — нужно продолжать работу в этом направлении.

Также на заседании шла речь про увековечивание памяти героев. Есенгалий Ибраев предложил обратить внимание не только на участников СВО, но и других локальных войн. Екатерина Вешкурцева выразила уверенность, что в городе работа ведется с участниками разных войн — эту информацию стоит лишь систематизировать.

Председатель городской Думы Светлана Иванова констатировала по итогам доклада, что в Тюмени ведется колоссальная деятельность в сфере патриотического воспитания. "Эта масштабная работа формирует настоящих патриотов и открывает молодежи новые возможности для роста", — подчеркнула председатель.

"Работа проводится по огромному количеству направлений: от школьных до внешкольных образовательных проектов. "Юнармия", "Движение первых", поисковые отряды, детско-юношеские центры занимаются патриотической деятельностью. Очень важно, что у нас есть практическое понимание, что все это приносит плоды", — резюмировал обсуждение вопроса зампредседателя постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Павел Девайкин.