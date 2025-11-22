Первую эндоскопическую операцию провели в Казанском районе

В Областной больнице №14 (с. Казанское) впервые выполнили эндоскопическую операцию по методике eTEP Rives-Stoppa. Расширенная тотально экстраперитонеальная пластика, которая позволила за одно вмешательство устранить пупочную грыжу и грыжу белой линии живота у пациента.

67-летний мужчина поступил в больницу планово, с жалобами на грыжевое выпячивание в передней брюшной стенке и пупочной области, а также на боли в этой области.

Заведующий хирургическим отделением ОБ №14 Гайрат Абдиев подчеркнул, что данная процедура является малоинвазивной. Она выполняется через небольшие проколы диаметром 5-10 мм, что обеспечивает отличный эстетический результат. Отсутствие разрезов уменьшает послеоперационные боли и ускоряет процесс восстановления. Использование малоинвазивных методик вне брюшной полости снижает риск осложнений после операции.

Суть метода заключается в эндоскопическом введении полипропиленовой сетки в ретромускулярное пространство под прямыми мышцами живота. Это позволяет эффективно защитить обширную область передней брюшной стенки от рецидивов. Отсутствие необходимости фиксации сетки снижает риск спаечного процесса и проводится в безопасной анатомической зоне, где нет жизненно важных структур, таких как сосуды и нервы.

Пациент уже выписан из больницы, - сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №14 (с. Казанское).