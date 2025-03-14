Семь юных тюменцев выступают на Первенстве России по тхэквондо

В Витязево (Краснодарский край) стартовало Первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет.
Соревнования являются отборочными для сильнейших спортсменов страны на Первенство Европы 2025 года по тхэквондо в Швейцарии. Участии принимают порядка 800 спортсменов со всей страны. Тюменскую область представляют семь спортсменов сборной команды: Ангелина Акентьева, Анна Важенина, Анна Ивкина, Максим Первышин, Диана Симонова, Дарья Филимончук и Андрей Шафранский.
Сопровождает команду тренер Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Идрис Гизатуллин.
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