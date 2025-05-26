Тюменские тхэквондисты стали призерами соревнований "Жемчужина России"

В Ханты-Мансийске с 23 по 26 мая прошли межрегиональные соревнования по тхэквондо Всемирной федерации тхэквондо "Жемчужина России".
Спортсмены Тюменской области завоевали две медали. В весовой категории до 87 кг лучшим стал Эдгар Паносян (тренер - Идрис Гизатуллин), а в категории до 80 кг второе место занял Никита Куприянов (тренер - Дмитрий Сидоров).
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