Тюменские тхэквондисты стали призерами соревнований "Жемчужина России"

07:00 26 мая 2025
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Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Ханты-Мансийске с 23 по 26 мая прошли межрегиональные соревнования по тхэквондо Всемирной федерации тхэквондо "Жемчужина России".

Спортсмены Тюменской области завоевали две медали. В весовой категории до 87 кг лучшим стал Эдгар Паносян (тренер - Идрис Гизатуллин), а в категории до 80 кг второе место занял Никита Куприянов (тренер - Дмитрий Сидоров).

Теги: тхэквондо
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