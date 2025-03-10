Тюменская область заняла третье место на Первенстве УрФО по тхэквондо в Ханты-Мансийске

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Ханты-Мансийские 9 марта завершилось Первенство Уральского федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года. Сборная Тюменской области заняла в общекомандном зачете третье место.

В соревнованиях принаняли участие 76 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей, а также ХМАО и ЯНАО. По итогам соревнований разыграны 16 комплектов медалей, тюменцы заняли 8 призовых мест.

Лучшими в своих весовых категориях стали Эдгар Паносян, Никита Куприянов и Анастасия Андрианова. Серебряные медали взяли Диана Симонова, Егор Козлов и Юлианна Мужева. Третьи места заняли Дарья Дорошева и Ратмир Сиразитдинов. Всего тюменский регион на соревнованиях представляли девять спортсменов.

Отметим, что Диана Симонова, Егор Козлов и Юлианна Мужева являются воспитанниками Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд. Сопровождал сборную на соревнованиях тренер ЦПСР и ССК Идрис Гизатуллин.

В результате упорной борьбы в общекомандном зачете сборная Тюменской области стала третьей. Второе место на счету хозяев соревнований, сборной Югры. Лучшие результаты на Первенстве УрФО продемонстрировали спортсмены Челябинской области.