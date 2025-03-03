Девять тюменцев выступят на юниорском Первенстве УрФО по тхэквондо

В Ханты-Мансийске с 7 по 9 марта состоится Первенство Уральского федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года.

Соревнования пройдут по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. Планируется участие порядка 200 спортсменов из шести регионов: ХМАО и ЯНАО, Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области. Всего будут разыграны 16 комплектов медалей, юниоры будут выявлять сильнейших в весовых категориях от 54 до свыше 87 кг, юниорки - от 46 до свыше 73 кг. Предусмотрен и личный, и общекомандный зачёт.

Тюменскую область на соревнованиях представят девять спортсменов, в том числе воспитанники Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, кандидаты в мастера спорта Юлианна Мужева, Диана Симонова и Егор Козлов. Сопровождать команду будет тренер ЦПСР и ССК Идрис Гизатуллин.