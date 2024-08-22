Юные тюменские мастера единоборств отправятся в Саранск

В Саранске с 26 по 28 августа состоятся финальные соревнования XII летней Спартакиады учащихся России по боевым искусствам муай-тай и киокусинкай.

Ожидается участие порядка 300 спортсменов из 36 регионов страны. Тюменскую область в стиле карате киокусинкай представят Матвей Бусырев и Матвей Суслов (сопровождающий тренер - Вячеслав Матвеев), а в муай-тай за медали поборется Софрон Хуснутдинов (сопровождающий тренер - Сергей Полозов).

Киокусинкай считается одной из самых трудных и жёстких разновидностей карате. Стиль был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу "карате без контакта".

Муай-тай (или тайский бокс) - вид единоборства, в котором разрешены удары руками, ногами, коленями и локтями. Можно бить в голову, корпус и ноги, работать в клинче.