Тюменец выступит в финале Спартакиады молодёжи по каратэ

Спортсмен Тюменской области, кандидат в мастера спорта Артём Немков выступит в финале VI летней Спартакиады молодёжи России по каратэ.
Артём Немков сейчас выступает в весовой категории до 84 кг. Сопровождать спортсмена на соревнованиях будет тренер Андрей Козлов. Финал спартакиады пройдёт с 30 мая по 1 июня в Пензе, участие примут сильнейшие спортсмены со всей России в возрасте от 18 до 20 лет.
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