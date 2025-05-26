Тюменец выступит в финале Спартакиады молодёжи по каратэ

07:40 26 мая 2025
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Фото: ru.freepik.com

Спортсмен Тюменской области, кандидат в мастера спорта Артём Немков выступит в финале VI летней Спартакиады молодёжи России по каратэ.

Артём Немков сейчас выступает в весовой категории до 84 кг. Сопровождать спортсмена на соревнованиях будет тренер Андрей Козлов. Финал спартакиады пройдёт с 30 мая по 1 июня в Пензе, участие примут сильнейшие спортсмены со всей России в возрасте от 18 до 20 лет.

Теги: каратэ
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