Тюменские каратисты завоевали 27 медалей крупнейшего турнира года

В Новосибирске завершились международные и всероссийские соревнования по карате "Кубок маршала Александра Ивановича Покрышкина". Участие в них приняли более 1 500 спортсменов, включая звезд мирового уровня. Ребята представляли более 25-ти субъектов России, а также Беларусь, Египет, Ирак, Казахстан, Кот-д'Ивуар и Киргизии.

Участники выступили в дисциплинах "Ката" и "Кумитэ".

В рамках Кубка победу одержали тюменцы Александр Герасимов и Владислав Лазарев (тренер Юлия Волкова), Владислав Смольников и Ярослав Горбатенко (тренер Андрей Козлов), Кирилл Тюльков (тренер Гасан Шароян).

Серебряные награды завоевали Сергей Скосырев, Евгений Попов, Владислав Лазарев и Артем Здерев (тренер Юлия Волкова), Платон Афанасьев (тренер Сергей Журин, Владимир Журин), Кирилл Константинов (тренер Сергей Калашников).

Бронзу взяли Полина Хабибулина, Иван Ведерников, Кирилл Плесовских, Никита Сухорученко (тренер Владимир Василишин), Полина Горецкая (тренер Сергей Григорович), Анна Подолян и Екатерина Фоменко (тренер Альфина Сарасомова), Мухаммад Абдулла (тренер Андрей Козлов), Максим Кривоногов (тренер Гасан Шароян).

Также в рамках этих стартов проходили межрегиональные соревнования, в которых приняли участие юные каратисты от 8 до 12 лет.

Победу одержал подопечный Юлии Волковой - Марк Олейниченко.

Серебро вручили Виктории Ермак (тренер Сергей Калашников).

Бронзовые награды завоевали София Посконина и Лев Добрицкий (тренер Юлия Волкова), Милана Годзула, Егор Иванов и Антон Белоусов (тренер Людмила Галашова).