Тюменка отправится на Спартакиаду учащихся по тяжелой атлетике

Скриншот видео Павла Журлавлева

Тюменка Арина Савич выступит в финале XII летней Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут в селе Сукко Краснодарского края с 26 по 31 августа.

Арина Савич выступает в весовой категории 76 кг. Спортсменка получила право представить Тюменскую область в финальном этапе Спартакиады по результатам Первенства УрФО, прошедшего в Шадринске с 24 по 30 апреля, заняв второе место в двоеборье. Сопровождать атлетку на соревнованиях будет тренер Павел Журавлев.

В рамках Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике будут разыграны 20 комплектов наград. Планируется, что среди девушек в весовой категории до 76 кг за победу поборются 9 участниц. Всего ожидается участие более 170 спортсменов.