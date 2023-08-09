Тюменские велогонщики отправятся в Тольятти, Ижевск и Шахты

Участие в трёх крупных стартах в августе примут велогонщики Тюменской области. Соревнования пройдут в Ижевске, Тольятти и городе Шахты Ростовской области.

Первенство России МТБ состоится с 11 по 14 августа в Ижевске. Участие примут юноши и девушки 13-14 и 15-16 лет. Гонщики будут выявлять лучших в дисциплине "кросс-кантри" на коротком круге. Честь тюменского региона будут защищать 12 спортсменов.

В Тольятти с 20 по 25 августа пройдёт Первенство России по велосипедному спорту (шоссе - многодневная гонка) среди юношей 15-16 лет. Сборная команда Тюменской области представит на соревнованиях 8 спортсменов.

В городе Шахты с 20 по 28 августа состоятся соревнования для девушек 15-16 лет: Первенство России по велоспорту (шоссе - командная гонка), Всероссийские соревнования по велоспорту (шоссе - групповая гонка) и Первенство России по велоспорту (гонка-критериум). От Тюменской области выступят три спортсменки.