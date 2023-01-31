Тюменские фигуристы выступят во II раунде Спартакиады молодежи в Йошкар-Оле

07:16 31 января 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

II этап IV зимней Спартакиады молодежи (юниорская) по фигурному катанию на льду среди спортсменов Уральского и Приволжского федеральных округов пройдёт в Йошкар-Оле с 5 по 7 февраля 2023 года.

Фигуристы представят произвольную и короткую программы. Честь сборной команды Тюменской области будут защищать воспитанники спортшколы "Прибой" Платон Жарков, Варвара Кузьминых, Александра Малькова и Тимофей Пушкарёв. Также со спортсменами на соревнования отправится тренер Наталья Заболотная. Главный тренер команды - Елена Мащенко.

Расписание соревнований (время местное):

5 февраля
С 16:30 до 20:10 - короткая программа, юниоры

6 февраля
С 13:30 до 18:00 - произвольная программа, юниоры
С 18:15 до 22:30 - короткая программа, юниорки

7 февраля
С 11:00 до 16:00 - произвольная программа, юниорки

Теги: фигурное катание
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2023