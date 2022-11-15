Всероссийский день самбо в Тюмени отметят турниром

фото из архива депспорта ТО

Турнир, приуроченный ко Всероссийскому дню самбо, пройдет в Тюмени 16 ноября в Легкоатлетическом манеже, начало в 10:00, официальное открытие - в 18:00.

По предварительным данным, в соревнованиях примут участие воспитанники спортивных секций по самбо и дзюдо из Тюмени, Заводоуковска, Бердюжского, Нижнетавдинского районов и других муниципальных образований Тюменской области. Всего 380 спортсменов от 12 до 16 лет.

С приветственным словом к юным самбистам обратятся заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер и председатель Тюменского областного регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо" Николай Мыцик.

Самбо развивается в России 84 года и последние 20 лет имеет статус национального и приоритетного вида спорта. А год назад самбо официально признали олимпийским видом спорта, которым в нашем регионе занимается 1 415 человек в 8 муниципальных образованиях: Тюмень, Заводоуковск, Ишим, Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Упоровский, Тюменский районы.

На счету наших спортсменов - высокие награды на турнирах регионального, всероссийского и международного уровня. В их числе бронзовые медали на первенстве УФО и Кубке России, которыми в 2021 году пополнили копилку региона спортсмены Максим Слепнев и Никита Дибрин (на фото).