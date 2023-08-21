Тюменцы на форуме по самбо изучили опыт коллег в УрФО и СФО

В Омске прошел форум Уральского и Сибирского федеральных округов "Самбо – вместе в будущее". Участниками стали представители профильных органов исполнительной власти субъектов Федерации, координаторы федерального партийного проекта "Za Самбо" и руководители региональных отделений Всероссийской федерации самбо Сибирского и Уральского федеральных округов.

Наш регион представили начальник управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александр Шатохин и председатель областного регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации "Всероссийская федерация самбо" Николай Мыцик.

Участников форума приветствовали полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

На встрече рассмотрели вопросы модернизации инфраструктуры для занятий самбо, подготовки кадров для реализации проектов "Самбо в школу" и "Za Самбо", роль единоборств в воспитании молодежи, а также важность развития этого вида спорта.

"Благодаря данному форуму регионы смогли поделиться опытом, полученным в ходе реализации действующих проектов. Мы подчерпнули наработки коллег и планируем учесть их в дальнейшей работе", –​​​​​​​ отметил начальник управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александр Шатохин.

Также в рамках события состоялся пресс-показ художественного фильма "Легенда о самбо", в котором повествуется о зарождении данного вида единоборств, предпосылках к его возникновению и развитии на начальном этапе.