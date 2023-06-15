Курсанты ТВВИКУ заняли третье место в чемпионате Центрального военного округа по самбо

В Ишиме на базе войсковой части 14330 инженерно-саперного полка впервые прошел чемпионат Центрального военного округа по самбо. В соревнованиях приняли участие 72 самбиста в составе восьми сборных команд воинских частей, соединений и объединений округа, состоящих на данный момент на срочной или контрактной службе. Честь нашего региона защищали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).

По словам преподавателя кафедры физической подготовки ТВВИКУ, главного тренера инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации по самбо Александра Николаева, на соревнованиях встретились члены сборной страны, мастера спорта России и международного класса, победители и призеры международных соревнований, чемпионатов мира и Европы. Уже имеющиеся и полученные на подготовительных сборах навыки могут пригодиться им в ближнем бою при штурме опорных пунктов, в окопных поединках и других ситуациях, в которых необходимо мастерство ближнего боя.

По итогам чемпионата ЦВО по самбо в общекомандном зачете первое место завоевала команда второй общевойсковой армии Центрального военного округа, на ее счету три золотых награды и две серебряных. Сборная 41 общевойсковой армии Центрального военного округа показала второй результат - в ее активе три золотые медали и две бронзовые. На третьем месте с одной золотой и четырьмя серебряными наградами расположилась дружина ТВВИКУ.

В 2022 году на чемпионате ЦВО представители Тюменского высшего военно-инженерного командного училища заняли пятое место в общекомандном зачете, но в этот раз им удалось попасть в число призеров. В отличие от армейских команд, в их рядах не так много именитых спортсменов, но и некое преимущество у курсантов есть – во внеучебное время проходят тренировки по самбо, на которых спортсмены осваивают технику самообороны без оружия.

"В нашем училище очень активно развивается спорт – с курсантами работают высококвалифицированные тренеры по самым разным видам, они активно принимают участие во всевозможных соревнованиях, в том числе и общегражданских. У нас построен систематический учебно-тренировочный процесс по самбо. На данный момент в нашей сборной состоят 10 мастеров спорта. На чемпионате наши ребята выступили хорошо, показали взрослую борьбу и доказали всем, что инженерные войска тоже активно поддерживают спорт. Но это только начало – мы стремимся к более высоким показателям", - поделился Александр Николаев.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Центрального военного округа для участия в чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации. Он состоится в июле текущего года в города Армавир.