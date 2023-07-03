Планы по развитию и популяризации самбо обсудили на тюменском форуме "Самбо - вместе в будущее"

В Тюменской области обсудили перспективы и планы по развитию самбо и популяризации этого национального вида спорта среди молодежи. Региональный форум федерального партийного проекта "Zа Самбо", посвященного 85-летию вида спорта, с символичным названием "Самбо - вместе в будущее" получился масштабным. Он собрал около 300 спортсменов, тренеров, преподавателей физкультуры из муниципалитетов региона, спортивных функционеров и менеджеров, руководителей и преподавателей вузов и колледжей, представителей общественных организаций.

Загубернатора Тюменской области, координатор партийного проекта в регионе Алексей Райдер:

На протяжении 20 лет самбо как вид присутствует на карте Тюменской области и стабильно развивается. С появлением федерального проекта был разработан план по усилению продвижения и развития этого вида спорта в регионе. Семья самбо, с точки зрения муниципалитетов Тюменской области, за прошедший год приросла еще на три, и теперь уже 13 муниципальных образований полноценно включены в работу. Самбо занимается порядка 2000 жителей нашего региона всех возрастов.

По словам директора департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгения Хромина, в ряде школ уже успешно реализуется проект "Самбо в школу", около 400 учащихся занимаются этим видом на уроках физкультуры и во внеурочной деятельности. Есть это спортивное направление и в каждом из пяти вузов региона: "Мы сориентированы и сегодня проводим курсы повышения квалификации тренеров по разным видам единоборств и учителей физической культуры всех муниципальных образований Тюменской области, на развитие самбо в каждом муниципалитете, в том числе в системе российского движения детей и молодежи, военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания".

На форуме состоялась церемония подписания соглашений между тюменскими вузами, ссузами и Ассоциацией "Студенческая спортивная лига самбо". Подписи на документах поставили исполнительный директор ассоциации Елена Ломакина, начальник ТВВИКУ, ректоры ТюмГУ, ТИУ, ТГМУ, ГАУ СЗ, директора Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

В рамках форума прошли и двухдневные курсы повышения квалификации на базе Института физической культуры ТюмГУ и спортивного военно-патриотического центра самбо "Победа". Теоретические и практические занятия по основам обучения самбо детей школьного возраста провели для 84 учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, специалистов отрасли физической культуры и спорта всех муниципальных образований региона. Слушатели курсов также стали участниками форума. Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", председатель общественного совета партийного проекта в регионе Андрей Артюхов подчеркнул, что усиление кадрового потенциала и укрепление материальной базы выведут самбо в регионе на новый виток развития:

Ровно год работает федеральный партийный проект "Zа Самбо", и я вижу, с какой отличной динамикой он развивается. У нас в Тюменской области создан Общественный совет, ведется работа по укреплению материальной базы. Недавно в Ишиме проходил чемпионат Центрального военного округа по самбо, и представители командования отметили, что ковры в Ишиме соответствуют самому высокому, международному уровню. Именно при поддержке нашей фракции Тюменской областной думы было приобретено три таких качественных ковра. Сейчас нами принято решение об очередной поддержке проекта. Речь идет о приобретении еще нескольких борцовских ковров. Уже в первой четверти наступающего учебного года в ряде муниципальных образований ребята будут тренироваться на новом оборудовании.

В юниорский состав кандидатов в сборную России по самбо в 2023 году вошел Денис Карачёв из ТВВИКУ. Воспитанница центра "Тюмень-дзюдо" Айшат Алиева завоевала серебряную медаль первенства России по самбо в Казани. На протяжении нескольких лет самбисты ТВВИКУ становятся победителями чемпионата инженерных войск Российской Федерации. В этом году ребята завоевали бронзу. Почетный гость форума, командир 40-го инженерно-саперного полка 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа, Герой России Рустам Сайфуллин поблагодарил спортсменов и их наставников.

"Если бы я не занимался спортом, не имел определенных знаний, я бы здесь сегодня не стоял. Спорт - это дисциплина, режим тренировок, питания. Важен и соревновательный опыт. Благодаря этому через 7 месяцев после ранения я уже встал на ноги. Чемпионат Центрального военного округа в Ишиме по самбо прошел замечательно. Но участников на нем в этом году было меньше. Потому что многие ребята — на передовой, на фронте. Хочу сказать тренерам слова благодарности. Вы можете гордиться своими воспитанниками! В боевой обстановке спортсмен подготовлен к нагрузкам и физически, и психологически. И это очень важно!" - обратился к присутствующим Рустам Сайфуллин.