Тюменские самбисты посоревнуются в День физкультурника

12 августа в честь празднования Дня физкультурника на набережной реки Туры у "Конторы пароходства" в Тюмени пройдет турнир по самбо, участие в них примут 70 юношей 11-12 лет.

Ребята будут соревноваться в личном зачете.

Соревнования пройдут в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России", инициатором проведения которого стала политическая партия "Единая Россия". С 1 по 12 августа во всей стране проходят различные мероприятия, в которых принимают участие любители спорта всех возрастов. И самбисты не стали исключением.

"На сегодня прикладывается масса усилий для популяризации нашего отечественного вида спорта – самбо. С этой целью было решено впервые ввести соревнования по данному виду спорта в программу празднования Дня физкультурника. Чтобы привлечь новых спортсменов, мы решили наглядно продемонстрировать преимущества данного вида спорта – дисциплину, умение постоять за себя, своих близких и свою родину", – отметил начальник отдела спорта департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Александр Санников.