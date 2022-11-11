Тюменский росгвардеец стал чемпионом мира по каратэ

Сотрудник Управления Росгвардии по Тюменской области Максим Быков стал победителем Чемпионата мира IKKF 2022 по полноконтактному косики каратэ.

Международные соревнования состоялись в Москве, в них приняло участие свыше 500 сильнейших бойцов из 20 стран мира в личном и командном зачетах, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Максим Быков - многократный чемпион Тюменской области по каратэ и рукопашному бою, чемпион России по косики каратэ (2014 г.), чемпион мира по каратэ среди полицейских (2015 г.), серебряный призер чемпионата мира по полноконтактному косики каратэ (в своей весовой категории, 2017 г.).

Офицер активно ведёт общественную работу с детьми и подростками по военно-патриотическому и спортивному направлениям. Проводит мастер-классы с юными спортсменами и участвует в соревнованиях различного уровня, отмечают в пресс-службе ведомства.