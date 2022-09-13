Депутаты облдумы лучше всех пробежали кросс в экопарке Затюменский

Команда Тюменской областной Думы стала самой быстрой в легкоатлетическом кроссе, который в рамках спартакиады представителей исполнительных и законодательных органов власти Тюменской области прошел в экопарке "Затюменский".
В соревнованиях участвовали 105 любителей бега из 11 команд. Дистанция для женщин составила 500 метров, для мужчин -1 000 метров.
Лидером общекомандного зачета стала Тюменская облдума, второе место заняла команда Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области, департамент финансов Тюменской области - третий.
Следующими в рамках спартакиады станут соревнования по волейболу среди мужских и женских команд 27-30 сентября, сообщает депспорта.
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