Депутаты облдумы лучше всех пробежали кросс в экопарке Затюменский

Команда Тюменской областной Думы стала самой быстрой в легкоатлетическом кроссе, который в рамках спартакиады представителей исполнительных и законодательных органов власти Тюменской области прошел в экопарке "Затюменский".

В соревнованиях участвовали 105 любителей бега из 11 команд. Дистанция для женщин составила 500 метров, для мужчин -1 000 метров.

Лидером общекомандного зачета стала Тюменская облдума, второе место заняла команда Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области, департамент финансов Тюменской области - третий.

Следующими в рамках спартакиады станут соревнования по волейболу среди мужских и женских команд 27-30 сентября, сообщает депспорта.