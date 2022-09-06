35 тюменских школ стали участниками проекта "Футбол в школе"

В России стартовал проект "Футбол в школе", в нем участвуют 2150 школ в 48 регионах страны, в том числе 35 общеобразовательных учреждений городов и районов Тюменской области.

Проект с 2021 года реализует Российский футбольный союз, благодаря ему в школах вводится дополнительный - футбольный - урок физкультуры, для этого педагоги прошли специальные интернет-курсы от РФС и получили сертификаты.

"Опыт прошлого года показал, насколько высок интерес к этой инициативе в регионах. Наша главная задача: создать все условия для того, чтобы каждый ребенок получил возможность познакомиться с футболом на уроках физкультуры и, надеемся, полюбить его. А многие из ребят, уверен, захотят продолжить тренировки в школьных секциях и детско-юношеских командах", - прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

Важной частью проекта являются соревнования. Сначала дети играют во внутришкольных состязаниях, лучшие выходят на муниципальный, областной этапы, лучшие участвуют во всероссийских соревнованиях, рассказал региональный представитель проекта Николай Король.

Помимо методической поддержки, школы- участницы проекта также получат набор спортивного инвентаря для футбола и, конечно, сами мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта.