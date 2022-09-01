В заводоуковском фестивале ГТО победила бабушка

В Заводоуковском городском округе впервые состоялся фестиваль ГТО, участниками которого стали жители в возрасте 55+. Соревнования собрали пенсионеров на стадионе городской школы № 2.

Спортивная программа предусматривала испытания IX-XI ступеней комплекса ГТО по таким видам, как скандинавская ходьба, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (о гимнастическую скамью, о сиденье стула).

"У нас есть очень активные люди, систематически занимающиеся физической культурой и стремящиеся к здоровому образу жизни. Среди них и приверженцы комплекса ГТО. Сегодня многие уже не в первый раз выполнили нормативы. Надеемся, что с каждым разом фестиваль будет все более массовым!- добавила председатель Заводоуковского районного Совета ветеранов Валентина Моисеева.

Один из местных "старожилов" ГТО - энергичная и неунывающая Светлана Соловьева. Через месяц ей исполнится 71 год. А в активе уже второй по счету золотой знак! В районных состязаниях ГТО Светлане Юрьевне вот уже несколько лет нет равных в ее возрастных ступенях. Даже на областном фестивале несколько лет назад завоевала серебро. Дети и внуки бабушку очень поддерживают и гордятся ее успехами. "Бабушка, ты - супер!" - так поздравила нашу героиню внучка после победы в прошедшем фестивале.

- А ведь я всегда была абсолютно неспортивным человеком. Занялась здоровьем, когда вышла на пенсию. Приоритет отдаю скандинавской ходьбе. И каждый день занимаюсь гимнастикой. Потому все нормативы даются мне легко. Как я рада, что возродилось ГТО! Ведь комплекс помогает всесторонне развивать тело, делая нас здоровее, крепче, сильнее. И воспитывает дух. Всем без исключения надо заниматься спортом и выполнять нормативы! - убеждена наша героиня.

Компанию в этой возрастной ступени Светлане Соловьевой составила ее землячка Любовь Воронова - она стала второй.

Единственный участник мужского пола Владимир Рогалев признан победителем в возрастной группе 60-69 лет (X ступень). Среди женщин в этой же группе на 1 месте – Ирина Козловская, Светлана Петрова и Надежда Кузнецова заняли 2 и 3 места соответственно.