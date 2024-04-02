Лучшую историю успеха в ГТО рассказала Елена Шубина из Викуловского района

В Тюменской области подвели итоги конкурса "Лучшая история успеха в ГТО", посвященного 10-летию возрожденного комплекса "Готов к труду и обороне". Участники со всего региона делились своими историями приобщения к ГТО и достижения успеха.

Конкурсные работы оценивались по нескольким критериям: соответствие работы тематике конкурса, полнота раскрытия темы, фактическая уникальность и грамотность.

Лучшие работы, по оценке жюри, прислали Елена Шубина из Викуловского района, ставшая победителем, Павел Остольский из Заводоуковского городского округа и Екатерина Каштанова из Сладковского района, ставшие призерами 2-й и 3-й степени соответственно.

История победительницы конкурса Елены Шубиной, чей большой путь в ГТО начался с маленькой победы над собой, вдохновляет. Семья Шубиных – призер областного фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд, сама Елена стала победителем областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди взрослых в личном первенстве в своей возрастной группе. В апреле она в составе сборной команды отправится в Сочи на Всероссийский фестиваль чемпионов "Игры ГТО".

"Стараясь привить своим детям самые лучшие качества, мы, родители, часто выбираем самый эффективный путь – развить эти черты в самих себе в качестве наглядного примера. Но бывают случаи, когда именно наши дети становятся образцом для подражания. Свои эмоции после каждого участия в соревнованиях я могу описать так: это концентрат трепетного волнения, спортивного азарта и абсолютного счастья. Сегодня я продолжаю тренироваться и получать удовольствие от процесса и своей формы. А самая большая награда для меня – это восхищение и восторг в глазах моих детей", – поделилась Елена в своей истории.