Студенты тюменских вузов посоревнуются в сдаче нормативов ГТО

Областной фестиваль Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" среди вузов, посвященный 10-летию комплекса ГТО, 14 апреля стартует в Тюменском легкоатлетическом манеже.

По традиции в нем примут участие студенческие команды Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и в этом году к ним вновь присоединится команда Ишимского педагогического института имени П.П. Ершова (филиала ТюмГУ).

В соревнованиях комплекса ГТО студенты поборются за награды в личном и командном зачетах. В составах команд выступят 4 юноши и 4 девушки. Им предстоит пройти следующие испытания: бег на 60 м, 2 000 м и 3 000 м, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание на 50 м.



Сильнейшая по итогам областного фестиваля команда представит Тюменскую область на Всероссийском фестивале ГТО среди студентов вузов.