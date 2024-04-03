Сдавшие нормы ГТО до конца июня значки получат осенью

1 апреля начался второй квартал отчетного периода Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне", который продлится по 30 июня текущего года. Это значит, что участники, приступившие и выполнившие все необходимые, соответствующие своей возрастной ступени нормативы до конца указанного периода, смогут рассчитывать на получение знаков отличия уже этой осенью.

По итогам второго квартала (1 апреля – 30 июня) на присвоение знаков осенью этого года смогут рассчитывать:

– все участники, претендующие на золотой знак отличия, факт присвоения которого установлен в указанный период;

– все участники, претендующие на серебряный и бронзовый знаки отличия, факт присвоения которых установлен в указанный период, при условии, что произошла смена ступени данного участника во втором квартале.

Отметим, что с 2023 года участники комплекса ГТО смогут получать серебряные или бронзовые знаки отличия по итогам ближайшего календарного квартала, не дожидаясь окончания года. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно подписать шаблон заявления в своём личном кабинете с помощью чекбокса – цифрового аналога подписи.

В случае, если участник согласен и принимает текущие результаты тестирования, соответствующие серебряному или бронзовому знакам отличия, цифровое заявление подписывается в личном кабинете на сайте GTO.ru. При этом у пользователя всегда есть выбор: согласиться и поставить галочку либо отказаться и попробовать улучшить свои результаты. Подписывая электронное заявление, гражданин соглашается с завершением у него отчетного периода и прекращением возможности улучшить свой результат до конца календарного года. Благодаря нововведению серебряные и бронзовые знаки будут оформляться и выдаваться в 4 раза быстрее, и ждать завершения календарного года в таком случае не потребуется.

По итогам каждого календарного квартала издается приказ Министерства спорта РФ "О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который публикуется на официальном сайте GTO.ru, а также приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области "О награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" с перечнем участников, выполнивших нормативы на серебряный или бронзовый знаки отличия.

Участники комплекса ГТО всегда могут отслеживать свои текущие результаты в личном кабинете на сайте GTO.ru и, чтобы как можно быстрее получить свой заслуженный знак отличия, выполнить все нормативы в указанный период – с 1 апреля по 30 июня.