Девушки впервые сыграют в городки на чемпионате Тюменской области

Чемпионат Тюменской области по городошному спорту пройдет в Упорово с 1 по 3 июля, впервые в них будут участвовать девушки - организаторы чемпионата решили поддержать общероссийскую тенденцию в соревнованиях по городошному спорту и пригласить смешанные команды.

В соревнованиях участвуют около 60 представителей Тюменского, Упоровского, Аромашевского, Нижнетавдинского, Юргинского, Абатского, Бердюжского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов.

Президент Федерации городошного спорта Тюменской области Дмитрий Шиляев:

Традиционно в области это были мужские сборные, мы же надеемся привлечь представительниц прекрасного пола, которые достигают больших успехов в этом виде спорта. Доказательством служит пример юной спортсменки Тюменского района Дарьи Кругляковой, которая недавно заняла четвертое место на Чемпионате России и будет защищать честь района на предстоящих соревнованиях.

Помимо девушек, новшеством областного чемпионата станут личные соревнования по классическим городкам и кюккя. За три дня спортсменам от 18 до 80 лет предстоит разбить 30 фигур. Победители будут включены в сборную команду области.