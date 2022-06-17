Пилоты грузовиков на спорттрассе под Тюменью выяснят, кто быстрее

Фото - Тюменская Региональная федерация автомобильного спорта

Финальные заезды этапа чемпионата России по автомобильному кроссу на грузовых автомобилях пройдут 19 июня в Силкином логу в районе села Кулаково по Ирбитскому тракту, открытие соревнований - в 12:00.

Участниками скоростного турнира станут сильнейшие пилоты России из Москвы, Рязани, Кургана, Екатеринбурга, Ульяновска, Самары, Красноярска и Читы. Они продемонстрируют свое мастерство в зачетных группах "Т4-3" (ЗИЛ 130 +ГАЗ 53) и "Т1-2500" (УАЗ).

По словам организаторов, зрителей ждет целый спектр эмоций, ведь этот вид автоспорта является, пожалуй, самым зрелищным - одновременно на старт выходят до 10 многотонных автомобилей. А удобное расположение трассы позволяет наблюдать за всем ходом соревнований.