Моор вручил Елене Вяльбе знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью

Знака отличия "За заслуги перед Тюменской областью" удостоена главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе. О решении наградить ее за успешное выступление лыжников на Олимпиаде в Пекине губернатор Тюменской области сообщил в начале апреля.
Александр Моор отметил выдающийся вклад Вяльбе в развитие спорта в нашем регионе:
Российские лыжники, среди которых были и тюменцы, на прошедшей в этом году Олимпиаде привели в восторг всех болельщиков и заставили вздрогнуть соперников.
В ответном слове Елена Вяльбе поблагодарила губернатора за поддержку спортсменов. "Тюменская область в нашей большой лыжной семье – в тройке лидеров. Думаю, олимпийские награды, которые ребята привезли из Пекина, доказывают это на все сто процентов", – отметила главный тренер национальной лыжной сборной.
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