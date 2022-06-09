Моор вручил Елене Вяльбе знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью

Знака отличия "За заслуги перед Тюменской областью" удостоена главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе. О решении наградить ее за успешное выступление лыжников на Олимпиаде в Пекине губернатор Тюменской области сообщил в начале апреля.

Александр Моор отметил выдающийся вклад Вяльбе в развитие спорта в нашем регионе:

Российские лыжники, среди которых были и тюменцы, на прошедшей в этом году Олимпиаде привели в восторг всех болельщиков и заставили вздрогнуть соперников.

В ответном слове Елена Вяльбе поблагодарила губернатора за поддержку спортсменов. "Тюменская область в нашей большой лыжной семье – в тройке лидеров. Думаю, олимпийские награды, которые ребята привезли из Пекина, доказывают это на все сто процентов", – отметила главный тренер национальной лыжной сборной.