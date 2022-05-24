"Забег.РФ" собрал в Тюмени две тысячи участников

Жители Тюменской области, Москвы, Санкт-Петербурга и десятка других российских городов стали участниками фестиваля бега "Стальной характер", в рамках которого состоялся Всероссийский полумарафон "Забег.РФ". Бегуны стартовали от мультицентра "Контора пароходства", преодолевая дистанции 1, 5, 10 и 21 километр.

Самые юные участники - 182 ребенка в возрасте от 3 до 8 лет - преодолели дистанцию в 500 метров. Завершился фестиваль красочным забегом, где на старте всех бежавших осыпали красками Холи. Все финишеры получили медали.

Главный идеолог проекта "Стальной характер" Андрей Потапов:

Фестиваль бега в этом году прошел невероятно красочно и энергично. Мы рады, что тюменцы и гости города не испугались холодной погоды и вышли на старт. Особенно порадовал детский забег, в этом году он получился массовым. Приятно смотреть на то, как юные участники приобщаются к спорту.

Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки спорта при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и администрации города Тюмени.