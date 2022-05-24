"Забег.РФ" собрал в Тюмени две тысячи участников

13:44 24 мая 2022
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Жители Тюменской области, Москвы, Санкт-Петербурга и десятка других российских городов стали участниками фестиваля бега "Стальной характер", в рамках которого состоялся Всероссийский полумарафон "Забег.РФ". Бегуны стартовали от мультицентра "Контора пароходства", преодолевая дистанции 1, 5, 10 и 21 километр.

Самые юные участники - 182 ребенка в возрасте от 3 до 8 лет -  преодолели дистанцию в 500 метров. Завершился фестиваль красочным забегом, где на старте всех бежавших осыпали красками Холи. Все финишеры получили медали. 

Главный идеолог проекта "Стальной характер" Андрей Потапов:

 Фестиваль бега в этом году прошел невероятно красочно и энергично. Мы рады, что тюменцы и гости города не испугались холодной погоды и вышли на старт. Особенно порадовал детский забег, в этом году он получился массовым. Приятно смотреть на то, как юные участники приобщаются к спорту.

Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки спорта при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и администрации города Тюмени.

Теги: забег
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