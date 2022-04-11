Юные уватские велосипедистки выступили на всероссийских соревнованиях

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту состоялись в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В возрастной категории 15-16 лет Тюменскую область представили две спортсменки из села Уват.

В городе Майкоп 7 апреля в рамках отбора на финальный этап XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России состоялась групповая гонка по шоссе среди девушек. На старт вышли 200 спортсменок, им предстояло проехать 2 круга по 20 км каждый.

Представительница Тюменской области Александра Мальцева заняла в итоге 103 место, а Кристина Медведева, к сожалению, не смогла финишировать, но тоже приобрела бесценный опыт выступления и борьбы на самом высоком уровне.

Затем спортсменки выступили 9 апреля в посёлке Псебай, где состоялись Всероссийские соревнования по маунтибайку в направлении кросс-кантри. В гонке с выбыванием среди участниц 15-16 лет Кристина заняла 42-ое, а Александра - 45-ое место.