Соревнования по танцам планируют провести в Тюмени

Фото центра «Формейшн Вера Дети»

Чемпионат и первенство Тюмени по танцевальному спорту пройдут в СК "Центральный" 21 января. Свое участие подтвердили уже девять ансамблей.

"Танцоры блеснут мастерством по европейской и латиноамериканской программе, соревноваться в мастерстве будут участники в возрастных категориях: дети от 7 до 18 лет и взрослые от 16 лет и старше. Соревнования откроют самые маленькие танцоры – воспитанники центра "Формейшн Вера Дети", некоторые из них впервые в жизни выйдут на паркет", - сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Во время проведения соревнований на территории СК "Центральный" будет соблюден масочный режим и все необходимые профилактические мероприятия, обещают организаторы.