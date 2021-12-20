Четверо тюменских ребят завоевали 12 медалей в турнире тхэквондо "Герой России"

Спортсмены региональной федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Шапкин, Екатерина Жуковская, Алиса Гоменюк и Иван Важенин в межрегиональном турнире "Герой России" завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых наград.

Лучший результат показала обладательница красного пояса Алиса Гоменюк: она завоевала золото в спарринге и поинт стопе.

"В финал поинт стопа я вышла сразу, совершенно не волновалась, просто вспоминала, как на тренировках мы всевозможные ситуации прорабатывали с тренером. А вот в финале спарринга было намного сложнее. Моей соперницей была девушка с черным поясом, которая иногда пренебрегала правилами", - сообщила Алиса.

третье золото в копилку команды принес Дмитрий Шапкин, одержавший победу в тулях.

Всего на пермской площадке выступили более 600 спортсменов из 25 субъектов России, представляющие 9 федераций боевых искусств, сообщили в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.