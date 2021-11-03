В Тюмени на этой неделе состоится три хоккейных матча

Домашние игр ХК "Рубин" в рамках "Париматч Чемпионата ВХЛ Кубок Шелкового пути" состоятся в Тюмени 3, 5 и 7 ноября.

Их проведение, несмотря на отмену всех спортивных мероприятий в регионе, в депспорта обосновали тем, что игры организованы Ассоциацией "Высшая хоккейная лига" и ООО "Федерация хоккея России" на территориях нескольких субъектов Российской Федерации. Отмена матчей на территории Тюменского региона может повлечь за собой техническое поражение тюменской команды и серьезные штрафные санкции.

Игры пройдут без зрителей и без представителей СМИ с учетом всех требований Роспотребнадзора. Для зрителей и болельщиков предусмотрена прямая трансляция на официальном ютуб-канале Высшей Хоккейной Лиги и на телеканале "Тюменское время".

3 ноября - соперник "Дизель" из Пензы начало матча в 19:00, 5 ноября -соперник "Барс" из Казани начало матча в 17:00, 7 ноября -соперник ЦСК ВВС из Самары начало матча в 17:00.