Стартовал конкурс на звание лучшего воспитанника спортивной школы Луизы Носковой

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Начался традиционный конкурс "Лучший воспитанник Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой" в сезоне 2021-2022 годов.

Участие в конкурсе могут принять все воспитанники спортшколы. Борьба за звание лучшего будет вестись в течение всего учебного года в нескольких номинациях: "Спортивный рывок", "Умники и умницы", "Креатив" и "Воспитанник года". Номинация "Умники и умницы" состоит из двух этапов: "Ученье-свет…" и "Интеллектуальная игра". Учет результатов в номинациях будет идти до 15 апреля 2022 года. Финал конкурса запланирован на второй квартал 2022 года.

"Задача нашего учреждения - взращивать не просто отличных спортсменов, но и в достойных людей в целом, заниматься всесторонним развитием личности. Именно на это и направлен наш традиционный конкурс. Кроме того, в процессе мы учимся и сами, повышается уровень педагогического мастерства и заинтересованности тренерско-воспитательского коллектива в достижениях воспитанников, идёт поиск новых эффективных форм работы со спортсменами", - прокомментировала директор ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону, президент Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова.

В рамках номинации "Спортивный рывок" воспитанникам предстоит выполнить программы спортивной подготовки и сдать контрольные нормативы на соревнованиях различного уровня. Во время этапа "Ученье-свет…" будет учтено выполнение образовательных программ и соблюдение дисциплинарных требований, а "Интеллектуальная игра" представляет собой отдельное мероприятие, где участникам предлагается самостоятельно ответить на вопросы школьной программы.

Номинация "Креатив" состоит из выполнения задания по написанию стихотворения, песни, эссе на тему "Посвящение ОСШОР" (при написании песни разрешается использование популярных мелодий, кавер-версия), а также съемок видеороликов, в том числе в режиме "Тик-Ток": о здоровом образе жизни, о спортивных буднях ОСШОР и т.д. Оформление результатов индивидуального творчества не ограничивается в формате, но должно позволять зафиксировать авторство исполнителя задания.

Финальный этап конкурса - номинация "Воспитанник года". Участники финала определяются из числа номинантов, наиболее ярко проявивших себя в конкурсных мероприятиях по всем направлениям. В результате финального мероприятия, рассчитанного на ситуационные испытания-тренинги, где финалисты становятся формальными лидерами и раскрывают свои организаторские качества, "Воспитанника года" определяет жюри.

Победитель получает звание "Воспитанник года", диплом лауреата конкурса и ценный приз. Финалисты получают дипломы участников финала ценные призы. Также дипломы и ценные призы получат лучшие в номинациях. Кроме того, жюри определяет и награждает тренера победителя конкурса званием "Наставник Воспитанника года" и ценным призом. Ценные призы достанутся и тренерам, воспитанники которых стали самыми активными и результативными участниками номинации "Креатив" и этапа "Интеллектуальная игра".

Ознакомиться с официальным положением конкурса можно, пройдя по ссылке, на официальном сайте ОСШОР Л.Н. Носковой.

Конкурс "Лучший воспитанник Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой" проводится с 2017 года. Первыми его победителями стали Анна Грухвина (лыжные гонки) и Андрей Вьюхин (биатлон). Сегодня оба они являются членами сборных команд России. В 2018 году лучшей стала Евгений Клопотная (биатлон). Отметим, что в 2020 году Евгения защищала честь Тюменской области на национальном чемпионате "Молодые профессионалы World Skills Russia". В 2019 году лучшим воспитанником стал биатлонист Виталий Гатилов, ныне успешно выступающий за команду Ханты-Мансийского автономного округа. В 2020 году звание лучшего воспитанника заслужили Елизавета Бекишева (лыжные гонки) и Дарья Малышкина (биатлон), а в 2021 году победителем стала биатлонистка Камила Вовк.