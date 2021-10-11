Антидопинговая викторина для спортсменов и тренеров состоялась в Заводоуковске

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В минувшие выходные в Заводоуковске состоялась интеллектуальная викторина, посвященная теме антидопинга. Участие приняли 28 спортсменов и 6 тренеров.

Идейным вдохновителем и организатором мероприятия выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности "Института физической культуры" ТюмГУ, мастер спорта международного класса по биатлону, аналитик ГАУ ТО "ЦСП" Анна Халманских.

В формате интеллектуальной игры участники освежили свои познания в сфере антидопингового обеспечения, о запрещенных препаратах и других вопросах, связанных с темой викторины. И юные спортсмены, и тренеры показали хорошие результаты, подтвердив, что уделяют изучению проблем допинга достаточно много внимания и времени, но при этом и пополнили свой багаж знаний.

Такие викторины среди спортсменов тюменского региона становятся доброй традицией. Ранее они трижды проводились на базе Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой. Основная цель подобных мероприятий - пропаганда честного спорта и просвещение участников соревнований в области своих прав.