В Тюмени провели антидопинговую викторину для юных спортсменов и тренеров

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Просмотровые сборы на новый сезон в Областную спортивную школу олимпийского резерва Луизы Носковой стартовали 22 июня. Помимо демонстрации своих спортивных навыков юные лыжники и биатлонисты проверили свои знания в викторине на тему антидопинга.

Участие приняли более 20 человек, среди которых не только спортсмены, но и тренеры, и административный персонал спортшколы. В формате интеллектуальной игры участники освежили свои познания в сфере антидопингового обеспечения, о запрещенных препаратах и других вопросах, связанных с темой викторины. Ребята и наставники показали хорошие результаты, подтвердив, что уделяют изучению проблем допинга достаточно много внимания и времени.

Идейным вдохновителем и организатором мероприятия выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности "Института физической культуры" ТюмГУ, мастер спорта международного класса по биатлону, аналитик ГАУ ТО "ЦСП" Анна Витальевна Халманских.

По словам Анны Витальевны, интеллектуальная игра была устроена так, что участники вне зависимости от правильности ответа обязательно получали развернутый комментарий с пояснением, дополняющий знания по теме. Таким образом, удалось организовать образовательный процесс в увлекательной игровой форме.

"Мероприятие было запланировано в рамках отчетной сессии для Российского антидопингового агентства РУСАДА. Мы уже дважды проводили такие игры на базе ОСШОР Л.Н. Носковой. В дальнейшем, возможно, организуем ее еще раз для ребят, которые только поступили в школу", – подытожила Анна Витальевна.

Напомним, просмотровые сборы в ОСШОР Л.Н. Носковой проводятся на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и завершатся 27 июня. По итогам первого этапа отбора приглашение на просмотр получили 44 спортсмена.