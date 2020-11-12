Юные тюменские спортсмены обсудили проблему допинга

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоялась встреча, посвященная проблеме употребления допинга в спорте.

Участие приняли воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой. Юные спортсмены узнали о вреде, который наносит допинг здоровью и духу спорта, обсудили антидопинговые правила и последствия их нарушения, а также узнали больше о процедуре допинг-контроля.

По информации РУСАДА, определить побочные эффекты от использования спортсменом допинга - от соответствующих субстанций, методов или их комбинации - довольно трудно. Поскольку гормоны в человеческом организме выполняют самые разные регулятивные функции, не терапевтическое использование каких-либо гормонов чревато риском нарушения баланса, затрагивающего сразу несколько функций, а не только функцию, с которой связан принимаемый гормон.

Дополнительные риски для здоровья возникают тогда, когда использование субстанций и методов предполагает применение инъекций. А нестерильные инъекционные методы, включая совместное пользование шприцами и иглами, которые могут быть заражены, могут повысить риск передачи инфекционных заболеваний, таких как гепатит и ВИЧ/СПИД.

Более того, употребление субстанций может привести к возникновению зависимости как психологической, так и физиологической. Ниже вкратце перечислены возможные последствия для здоровья, связанные с использованием запрещенных субстанций, приведенные в "Антидопинговом пособии ФИСУ" за 2015 год:

* депрессия, агрессивность, зависимость от препарата и др.;

* нейроэндокринные заболевания;

* инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, гипертензия;

* диабет;

* поражения печени;

* повышенное потоотделение, огрубление кожи, остеоартрит и повышенный риск развития рака;

* повышенный риск тромбоза;

* сексуальные расстройства;

* инсульт и многие другие.

Вредит допинг и духу спорта. Это торжество человеческого духа и тела, которое характеризуется такими ценностями, как: нравственность, честная игра и справедливость, здоровье, совершенство исполнения, удовольствие и радость, командная работа, увлеченность и приверженность;, уважение к правилам, законам и сопернику; смелость, общность и солидарность.

Допинг по сути своей в корне противоречит духу спорта. По информации того же "Антидопингового пособия ФИСУ", он может отвратить людей от спорта. Спортсмены, ратующие за "чистый" спорт, могут быть обескуражены мыслью, что им будет нужно использовать допинг, если они не хотят отстать от соперников. Родители могут опасаться за своих детей, которым придется "сидеть на игле и колесах", если они хотят иметь шанс на победу.

Допинг может превратить честные спортивные состязания в одну из разновидностей шоу, когда зрители станут цинично воспринимать спортивные результаты и потеряют интерес к соревнованиям. Наконец, допинг может сильно навредить имиджу спорта: волонтеры и спонсоры не захотят рисковать своей репутацией, так как она будет связана с ценностями, которые они не поддерживают.

Поэтому воспитанники, тренеры и руководство ОСШОР Луизы Носковой считают своим долгом систематически уделять внимание просвещению юных спортсменов, родителей и тренеров на предмет вопросов, связанных с допингом, и ратуют за честный спорт, дарящий здоровье и радость.