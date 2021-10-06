В Тюменской области завершилась XXV Спартакиада учащихся по лапте

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В селе Ярково завершились соревнования XXV Спартакиады учащихся Тюменской области по лапте. Участие приняли около 120 спортсменов региона.

Игры проводились по двум группам: в I группе (города) участвовали 5 команд, во II группе (районы) за победу боролись 7 команд.

Победителем I группы стала команда Тюменского района, второе место заняли ребята из Ишима, третье - представители Заводоуковского городского округа.

Во II группе лучшими стали спортсмены Ярковского района, вслед за ними расположился Бердюжский район, а третье место заняла команда Армизонского района.