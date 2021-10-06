В Тюменской области завершилась XXV Спартакиада учащихся по лапте

10:21 05 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В селе Ярково завершились соревнования XXV Спартакиады учащихся Тюменской области по лапте. Участие приняли около 120 спортсменов региона.

Игры проводились по двум группам: в I группе (города) участвовали 5 команд, во II группе (районы) за победу боролись 7 команд.

Победителем I группы стала команда Тюменского района, второе место заняли ребята из Ишима, третье - представители Заводоуковского городского округа.

Во II группе лучшими стали спортсмены Ярковского района, вслед за ними расположился Бердюжский район, а третье место заняла команда Армизонского района.

Теги: XXV Спартакиада учащихся Тюменской области , лапта
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021