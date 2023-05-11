Студенты со всей России приедут в Тюмень, чтобы поиграть в лапту

С 11 по 14 мая в Тюмени пройдут всероссийские соревнования среди студентов по лапте. Состязания сильнейших примет стадион "Бенат" (пр. Воронинские горки, 101а/1). Игры стартуют в 10:00, а торжественное открытие соревнований состоится 11 мая в 12:00.

Участниками станут 11 команд – 6 мужских и 5 женских из Тюменской, Свердловской, Оренбургской областей и Республики Удмуртия.

От нашего региона выступят три мужские и три женские команды, представляющие свои учебные заведения – Тюменский государственный университет, Тобольский педагогический институт им Д.И. Менделеева, Тюменский колледж производственных и социальных технологий и Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.

В составе местной команды выступят победители и призеры всероссийских соревнований по мини-лапте. Среди них Денис Коротаев, Ксения Лукьянова, Вадим Переладов, Софья Липина и другие.

В прошлом году лидерами соревнований стали сборные Тюмени и Оренбурга. Как сложится противостояние студенческих команд в этот раз, предсказать сложно, но борьба будет серьезной, ведь на поле встретятся лучшие команды регионов.